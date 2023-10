ONU: Le chef de l'ONU Antonio Guterres s'est dit «horrifié» par les «centaines de civils palestiniens tués dans (cette) frappe», qu'il a «condamnée avec force» mais sans en imputer à quiconque la responsabilité.

États-Unis: Le président américain Joe Biden, en visite en Israël mercredi, s'est dit «attristé et choqué». Il a endossé la version du gouvernement et de l'armée sionistes qui prétendent que l'agression incombe au Jihad islamique palestinien! Un comble.

Russie: La frappe meurtrière est une «tragédie», a déclaré le président russe Vladimir Poutine, en visite à Pékin, en disant espérer une fin rapide du conflit entre Israël et le Hamas.

La porte-parole de la diplomatie russe a, elle, exhorté Israël à «prouver son innocence» en présentant «les faits».

Chine: «Choquée», la Chine a condamné «vigoureusement» le tir meurtrier, appelant à un «cessez-le-feu immédiat».

Union européenne: La présidente de la Commission européenne a jugé que «rien» ne pouvait «excuser une frappe sur un hôpital rempli de civils» et le chef de la diplomatie européenne a assuré que «la responsabilité de ce crime doit être clairement établie».



Le gouvernement espagnol a déploré un «terrible massacre» et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé «à protéger la population civile (...) et à trouver une solution rapide à cette crise».

Ligue arabe: Le chef de la Ligue arabe basée au Caire, Ahmed Aboul Gheit, a appelé «l'Occident à faire cesser immédiatement la tragédie» à Gaza. Cette attaque est le fruit d'un «esprit diabolique», «leurs auteurs ne pourront pas échapper à la justice», a-t-il prévenu.

Palestine: Le président Mahmoud Abbas a condamné un «massacre» et décrété un deuil devant être «observé à travers la Palestine pour les 500 victimes de la frappe aérienne brutale sioniste sur l'hôpital al-Ahli à Ghaza», selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Iran: Le président iranien Ebrahim Raïssi a décrété une journée de deuil national et prédit que la frappe contre l'hôpital allait se retourner contre Israël et son allié américain. Des centaines de manifestants se sont réunies devant les ambassades de France et du Royaume-Uni à Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi, après le rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans le centre de Téhéran, criant leur colère.

Jordanie: Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné le tir contre l'hôpital, qu'il a imputé à Israël. Des dizaines de manifestants ont tenté mardi soir de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Amman.

Liban: Le Hezbollah a appelé à observer une «journée de colère», accusant Israël d'avoir commis un «massacre». Mardi soir, dans la banlieue nord de Beyrouth, des heurts ont éclaté devant l'ambassade des Etats-Unis entre les forces de sécurité libanaises et des manifestants qui scandaient «mort à l'Amérique» et «mort à Israël».

Égypte: Après avoir dans un premier temps dénoncé une frappe israélienne, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a présenté hier «ses condoléances», condamnant un «bombardement atroce de civils».

Arabie saoudite: Poids lourd régional, l'Arabie saoudite a dénoncé une «violation de toutes les lois et normes internationales», fustigeant la poursuite par Israël «des attaques contre les civils».

Irak: Le Premier ministre irakien a appelé à une «résolution immédiate et urgente» du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à l'»agression». Trois jours de deuil ont été décrétés dans le pays.

Union africaine: Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a accusé Israël de «crime de guerre», appelant la communauté internationale à agir.

Turquie: Imputant la frappe aux Israéliens, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à «l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza».

Organisations humanitaires: Médecins sans frontières (MSF) s'est dit «horrifié» tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a souligné que les «hôpitaux devraient être des sanctuaires destinés à préserver la vie humaine».