Les liaisons aériennes entre la Libye et l'Italie ont repris samedi après une interruption de près d'une décennie, a annoncé le gouvernement d'union nationale libyen. Un avion de la compagnie libyenne privée Medsky a décollé samedi de l'aéroport de Mitiga, à Tripoli, vers l'aéroport de Fiumicino, à Rome. La compagnie, lancée en 2022, propose deux vols par semaine vers Rome, le samedi et le mercredi, a-t-on précisé. Le gouvernement d'union, reconnu par l'ONU, a indiqué sur sa page Facebook que cette reprise des vols s'inscrivait dans le cadre de ses « efforts intensifs pour lever l'embargo (européen) imposé à l'aviation civile libyenne ». L'Italie devient ainsi le deuxième pays européen après Malte à avoir une liaison aérienne directe avec la Libye, malgré l'inscription depuis 2014 des compagnies aériennes libyennes sur « la liste noire des compagnies interdites de survoler l'espace aérien de l'Union européenne ». Début juillet, le chef du gouvernement, Abdelhamid Dbeibah, avait indiqué que l'Italie avait informé les autorités libyennes de « sa décision de lever l'embargo aérien imposé à l'aviati on civile libyenne depuis dix ans ».