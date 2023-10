Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a réaffirmé, hier, lors d'une audience accordée au chef du département politique du Mouvement de résistance islamique palestinienne (Hamas), Sami Abu Zuhri, la position immuable de l'Algérie en soutien à la juste cause palestinienne. Lors de cette rencontre, «les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, suite aux tueries, aux bombardements et au déplacement forcé commis par l'entité occupante contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie».

Le président du Conseil de la nation a réitéré «la position immuable de l'Algérie en soutien à la juste cause palestinienne et au droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à recouvrer ses terres et à vivre dans la dignité dans un État indépendant avec El Qods pour capitale, conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe». Il a rappelé «la position exprimée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors des fora internationaux et régionaux, notamment l'allocution prononcée devant la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU».

Soulignant «l'importance de l'unité et du resserrement des rangs pour réaliser la victoire contre l'occupant», le président du Conseil de la nation a évoqué la glorieuse guerre de Novembre «où les Algériens avaient renoncé à leurs obédiences politiques pour faire prévaloir l'intérêt de la patrie», appelant les Palestiniens «à s'unir et à s'attacher à l'unité et au projet politique national tel qu'énoncé dans l'Accord d'Alger». M. Goudjil a, également, souligné «l'importance pour la communauté internationale de bannir la politique de deux poids, deux mesures et d'assurer la protection du peuple palestinien, conformément aux résolutions de la légalité internationale et aux dispositions du droit international humanitaire».

De son côté, M. Abu Zuhri a passé en revue la situation à Ghaza, suite aux agressions de l'entité sioniste criminelle à l'encontre des habitants de la bande, saluant le rôle des médias algériens en soutien à la cause palestinienne en cette conjoncture difficile et critique. Il s'est félicité du «soutien inconditionnel apporté par l'Algérie à la cause palestinienne et son appui permanent au peuple palestinien contre l'occupation israélienne inique, son rejet de la normalisation et son refus de mettre la victime et le bourreau, dans l'agression contre Ghaza, sur un même pied d'égalité», mettant en avant «la fierté des Palestiniens de la Glorieuse révolution algérienne qui est leur source d'inspiration pour la réalisation de la victoire et de l'indépendance».