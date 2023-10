Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront pour un briefing ouvert d'urgence, aujourd'hui, sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, dont notamment la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, faisant, selon un dernier bilan provisoire, plus de 8.000 martyrs et 22.000 blessés. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, devrait faire un exposé lors de la réunion. Un haut fonctionnaire du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), pourrait également faire un exposé. Le bilan des agressions sionistes a grimpé, dimanche, à 8.069 martyrs et plus de 22.000 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé, précisant que 73% des martyrs étaient des femmes des enfants et des personnes âgées en Cisjordanie occupée et à Ghaza, soumise à un blocus sioniste depuis plus de 16 ans. Les chiffres d'OCHA indiquent des quartiers entiers ont été détruits et, au 27 octobre (avant l'arrêt des télécommunications), environ 1.700 Palestiniens étaient portés disparus et pourraient être piégés ou morts sous les décombres. "Dans ce sillage, les membres du Conseil devraient demander aux briefers de faire le point sur la situation humanitaire à Ghaza, totalement assiégée et privée de l'approvisionnement en électricité, en nourriture, en gaz et en eau. Ils devraient se faire l'écho des appels lancés par les hauts fonctionnaires de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat", selon des sources diplomatiques. Dans une déclaration du 28 octobre, le Secrétaire général Antonio Guterres a réitéré son appel "fort" pour un cessez-le-feu humanitaire "immédiat". "Lors de la réunion de ce lundi, les membres du Conseil devraient souligner à l'occasion, l'importance du respect du droit humanitaire international et de la protection des civils. Ils exprimeront probablement leur inquiétude face à la situation humanitaire désastreuse qui règne à Ghaza, et appelleront à une aide humanitaire soutenue et sans entrave pour les civils", d'après le site de l'ONU. "Certains membres pourraient noter que la quantité d'aide qui est parvenue à Ghaza ne répondait pas aux besoins de la population civile et pourraient souligner l'importance de la livraison de fournitures essentielles telles que l'eau, la nourriture, les médicaments et le carburant. Plusieurs participants devraient également insister sur la nécessité de protéger les établissements de santé et le personnel médical et humanitaire", a-t-on ajouté. Lors de la réunion, certains membres pourraient également se référer à la résolution adoptée le 27 octobre lors de la reprise de la dixième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale sur "les actions illégales" de l'entité sioniste à Al-Qods-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé. Cette résolution appelle à "une trêve humanitaire immédiate, durable et viable conduisant à une cessation des hostilités" à Ghaza.