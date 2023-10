Les ministres arabes des Affaires étrangères se réuniront demain au siège de la Ligue arabe au Caire, a annoncé hier le numéro deux de l’institution pan arabe Hossam Zaki. Lors de cette réunion «extraordinaire», les chefs de diplomatie discuteront «des moyens d’action politique au niveau arabe et international pour faire cesser l’agression israélienne sur la bande de Ghaza», a-t-il ajouté. «Aucune négociation» n’est possible pour le moment alors que les hostilités se poursuivent, a affirmé hier un responsable du Hamas à Doha.»La résistance, menée par les Brigades Al-Qassam, continue de défendre les droits de notre peuple, donc il n’y a actuellement aucune négociation possible sur la question des prisonniers ou autre» a déclaré Hossam Badrane, membre du bureau politique du Hamas.»Notre mission consiste désormais à tout mettre en oeuvre pour empêcher l’occupation de continuer à commettre des massacres contre notre peuple à Ghaza, qui visent directement les habitations civiles.»