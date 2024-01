Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU se réunissaient hier pour des consultations privées au sujet de la paix et de la sécurité en Afrique, avec notamment à l’ordre du jour le différend entre l’Ethiopie et la Somalie. L’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la Corne de l’Afrique, Hanna Serwaa Tetteh, devait faire un exposé, selon le site du Conseil de sécurité. La réunion a été programmée en réponse à la demande de la Somalie, adressée au Conseil de sécurité le 23 janvier. La lettre cite l’article 35 de la Charte des Nations unies, qui stipule que tout Etat membre de l’ONU «peut porter tout différend ou toute situation mentionnée à l’article 34 (c’est-à-dire susceptible de conduire à des frictions internationales ou de donner lieu à un différend) devant le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale». La demande de la Somalie pour une réunion du Conseil intervient dans un contexte de tensions dans la Corne de l’Afrique après la signature, le 1er janvier, d’un protocole d’accord entre le gouvernement éthiopien et celui du Somaliland (région non reconnue par la communauté internationale) sur l’accès à la mer, que Mogadiscio dénonce comme une violation de la souveraineté du pays.