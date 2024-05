Les travaux des réunions ministérielles préparatoires au 33e Sommet de la Ligue arabe ont débuté, hier à Manama (Bahreïn), avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, indique un communiqué du ministère. Ces réunions ont porté sur le suivi de la mise en oeuvre des résolutions adoptées lors du précédent sommet tenu à Djeddah, ainsi que sur les principales questions à l'ordre du jour du sommet, en tête desquelles la cause palestinienne et les derniers développements liés à la sécurité nationale arabe dans toutes ses dimensions. A cette occasion, «les efforts consentis inlassablement par l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité en soutien à la question palestinienne ont été particulièrement salués, notamment son rôle dans la prise en charge des priorités urgentes imposées par la conjoncture à Ghaza, outre ses efforts déployés en vue de l'admission de la Palestine comme Etat de plein droit à l'ONU», note le communiqué. Attaf a eu des entretiens avec le vice-Premier ministre et ministre des AE et des Expatriés jordanien, Ayman Safadi, sur les relations bilatérales et la coordination en prévision du Sommet. Le ministre a également tenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, une réunion de concertation consacrée à l'échange d'analyses et de visions sur le développement de la situation aux niveaux arabe et africain, compte tenu des rôles des deux pays frères au sein de ces espaces. Attaf a aussi rencontré son homologue yéménite, Mohsen Al-Zindani, avec qui il a examiné la situation au Yémen et le soutien nécessaire au Conseil de sécurité de l'ONU.