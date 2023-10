Le groupe Saudia, connu sous le nom de Saudi Arabian Airlines Public Corporation, s'est lancé dans une nouvelle ère de fourniture de services d'aviation avec un système intégré destiné à toutes ses filiales, à savoir les services d'aviation, le transport maritime, la logistique, la maintenance et la formation aéronautique avancée.

Le géant saoudien ambitionne de jouer un rôle central dans la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale de transport et de logistique, ainsi que la Stratégie nationale du secteur de l'aviation, tout en continuant à lancer des initiatives de qualité et des partenariats stratégiques avec le gouvernement et le secteur privé. Cette perspective vise à renforcer le concept et la méthodologie des objectifs de développement du contenu local et de contribuer à la croissance et à la diversification de l'économie saoudienne, selon les dirigeants de la compagnie.

En septembre dernier, Saudia Airlines - l'une des principales filiales du Groupe Saudia - avait lancé sa nouvelle identité sous différentes sociétés, à commencer par l'Arabie saoudite pour l'ingénierie aéronautique, qui fournit des services de réparation et de maintenance pour les avions et leurs composants de types civils et militaires. Saudi Shipping, SAL Saudi sont concernés par les services logistiques, l'Académie d'Arabie saoudite pour la formation aéronautique avancée, qui a gagné la confiance des fabricants et des organisations internationales, Saudia pour l'aviation privée, les lignes aériennes Adele ainsi que Saudia pour les activités de développement immobilier du Groupe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume.

Toutes les activités de ces entreprises s'appuieront sur les derniers systèmes digitales pour améliorer leurs opérations dans l'optique d'opérer en tant que système harmonieux et d'intégrer la performance avec les autorités compétentes dans le secteur de l'aviation.

Commentant le lancement de la nouvelle identité, le directeur général du groupe saoudien, l'ingénieur Ibrahim bin Abdulrahman Al-Omar, a affirmé que «cet évènement historique recèle de profondes significations au-delà du cadre formel de l'identité, pour arriver au coeur de la performance du Groupe, et de toutes ses entreprises, qui ont toujours enrichi le secteur de l'aviation au Royaume et dans la région avec les dernières évaluations dans l'industrie. Le Groupe et ses entreprises visent à atteindre d'ici 2030, 318 avions desservant environ 175 destinations dans le monde».

Al-Omar a mis en exergue la performance du Groupe, qui «est un modèle de travail complémentaire au service du système d'aviation», tout en notant que de nombreuses filiales du Groupe ont des bénéficiaires en dehors de l'industrie. Ce qui confirme, selon lui, les efforts continus pour développer ses systèmes et élargir les services afin de renforcer ses relations avec de nombreux organismes afin de contribuer au développement de l'économie saoudienne.

La nouvelle ère «Le groupe Saudia» est considérée comme une étape avancée à travers laquelle il tend à renforcer les objectifs de la vision saoudienne 2030, tout en fournissant des services culturels, touristiques, récréatifs, sportifs et ceux de Hajj et Omra. Il oeuvre également aux côtés de nombreux grands projets liés à la vision 2030.