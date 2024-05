Seize étudiants qui manifestaient en soutien au peuple palestinien ont été arrêtés jeudi sur le campus d'Oxford, après avoir pénétré dans un bureau de l'université, a annoncé la police britannique. La mobilisation étudiante contre l'agression barbare sioniste à Ghaza a gagné les universités britanniques début mai, avec l'apparition de campements sur plusieurs campus dont celui d'Oxford. Ces mobilisations sont restées dans l'ensemble pacifiques. Mais jeudi après-midi, la police est intervenue après avoir été informée que des manifestants s'étaient «introduits dans un bureau privé à l'intérieur d'un des bâtiments» de l'université. Seize personnes ont été interpellées pour intrusion aggravée et l'une d'elles a également été arrêtée pour agression. Le groupe Oxford Action for Palestine (OA4P) a affirmé dans un communiqué que des étudiants avaient fait «un sit-in pacifique dans les bureaux de l'administration» pour demander à rencontrer des responsables de l'université «après deux semaines marquées par une absence de réponse» de leur part. Ils ont réussi à pénétrer dans le bureau de la vice-chancelière de l'université. La direction de l'université a dénoncé «une action violente pour maîtriser de force la personne à la réception, puis entrer dans le bureau de la vice-chancelière alors qu'elle était au téléphone, crier et commencer à barricader les portes». Certaines actions ont créé «un environnement profondément intimidant pour plusieurs membres de notre communauté, y compris pour nos étudiants juifs et des membres de la communauté juive locale», a prétendu la direction de l'université.