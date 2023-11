Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a demandé à la Norvège qui préside le groupe des donateurs internationaux (AHLC) à mobiliser la communauté internationale, «en vue d’exercer une pression sur l’entité sioniste, afin de permettre l’entrée sans entraves des aides humanitaire aux Palestiniens dans la bande de Ghaza. Lors d’un appel téléphonique, jeudi soir, avec le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, M.Shtayyeh a demandé également «à la Norvège de peser de sa position pour permettre un cessez-le feu et de relancer la voie politique pour trouver une solution définitive».Il a, par ailleurs, réitéré la position de la Palestine rejetant le déplacement forcé des populations dans la bande de Ghaza, dénonçant la barbarie des forces d’occupation contre les Palestiniens innocents. Shtayyeh n’a pas omis, à cette occasion,» de saluer la position de la Norvège soutenant les Palestiniens et oeuvrant pour l’acheminement sans entraves de l’aide humanitaire au profit des Palestiniens».

L’entité sioniste a multiplié, depuis vendredi dernier, ses bombardements contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, mobilisant ses forces terrestres, maritimes et son artillerie. Mardi soir, les forces d’occupation ont pris pour cible le camp de Djabalia, le plus important camp en Palestine, tuant des centaines de Palestiniens et faisant autant de blessés. Selon le ministère palestinien de la Santé , le bilan provisoire de l’agression sioniste est passé, jeudi soir, à au moins 9.159 martyrs et plus de 24.000 blessés.