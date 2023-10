Le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a mis en garde, hier, contre tout alignement international avec l'entité sioniste, soulignant qu'une telle attitude est synonyme de caution des crimes sionistes contre le peuple palestinien, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Dans un entretien téléphonique avec le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, Shtayyeh a ajouté que «le soutien des sionistes encourage ces derniers à aller de l'avant dans leur sauvagerie contre les Palestiniens», estimant que «les derniers évènements doivent inciter normalement le monde à contraindre l'entité sioniste à mettre un terme à sa politique agressive». Il a affirmé, à ce sujet, que «les Palestiniens ne font que se défendre et ils sont désormais unis que ce soit à Ghaza, en Cisjordanie et partout dans le monde». Shtayyeh a souligné que «l'entité sioniste porte l'entière responsabilité de ce qui se passe, tant que c'est elle qui a incité en premier à la violence et à la haine». Le Premier ministre palestinien a rappelé que «les autorités palestiniennes ont depuis toujours mis en garde contre les répercussions des violations des sionistes contre les Palestiniens».