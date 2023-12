Le président français Emmanuel Macron, qui défend la loi controversée sur l'immigration comme un moyen de «lutter contre ce qui nourrit le Rassemblement national», est installé depuis six ans dans un face-à-face parfois ambigu avec l'extrême droite, qu'il n'a pas fait reculer malgré son engagement solennel. La phrase lui colle à la peau. Au soir de sa première élection le 7 mai 2017, le nouveau président promettait de tout faire pour que les Français «n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes». Il a donc rapidement voulu remplacer le clivage traditionnel droite-gauche par un duel entre les «nationalistes» et les «progressistes». Lui-même se posant, à la tête du second camp, en principal rempart face au premier. Pour le politologue spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus, «en installant un match, il court un risque», celui de voir ses détracteurs rejoindre en nombre le rival désigné. Or, même si Emmanuel Macron se plaît à rappeler qu'il a battu à deux reprises Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, les scores de l'extrême droite n'ont fait qu'augmenter (33,9% des suffrages au 2e tour en 2017 et 41,45% en 2022). Et les sondages pour les élections européennes de juin 2024 donnent aujourd'hui la liste RN en tête, comme en 2019, mais avec en plus un très grand écart. Dans le camp présidentiel, nombreux sont ceux qui jugent désormais possible, sinon probable, l'intronisation de Marine Le Pen à l'Elysée en 2027. Fille du sulfureux Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite en France, elle a repris les rênes du parti de son père en 2011 et mène pas à pas, depuis une décennie, une stratégie de «dédiabolisation». C'est dans ce contexte que la loi sur l'immigration adoptée mardi est venue troubler le camp présidentiel, heurtant un grand nombre de députés et plusieurs ministres. Voulue par le gouvernement, nettement durcie par la droite dont les voix étaient indispensables, elle a été finalement adoubée par Marine Le Pen qui revendique une «victoire idéologique». Mais Emmanuel Macron assume. Et contre-attaque, en niant tout emprunt au RN.,Au contraire, a-t-il plaidé mercredi soir, ce «bouclier» va «nous permettre de lutter contre ce qui nourrit le Rassemblement national»: il «va nous rendre plus efficaces, parce que nos compatriotes nous disent qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas assez bien l'immigration clandestine». A gauche, on accuse le président de flirter avec certaines sphères de la droite extrême, en empruntant notamment certains de ses mots, à l'instar du concept de «décivilisation».»On est chez les fous», a rétorqué mercredi l'intéressé, si «on n'a plus le droit» d'utiliser les «mots» utilisés par le RN, «ça veut dire qu'ils deviennent un point de référence». Maintenant, l'accusation va plus loin: venu de la gauche, arrivé au pouvoir au centre, le chef de l'Etat banaliserait des idées de l'extrême droite.,Sujet récurrent en France, comme ailleurs en Europe, l'immigration enflamme régulièrement la classe politique. Une réforme très controversée sur le sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un accord mercredi à Bruxelles. La France compte 5,1 millions d'étrangers en situation régulière, soit 7,6% de la population. Elle accueille plus d'un demi-million de réfugiés. Les autorités estiment qu'il y aurait de 600.000 à 700.000 clandestins.