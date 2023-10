Au moins six civils ont été tués et dix autres blessés par une frappe d'artillerie à Khartoum-Nord, dans un quartier densément peuplé, ont rapporté mardi des médias. Selon ces informations, la frappe a été menée par les Forces de soutien rapide (FSR), dont des positions ont été la cible plus tôt de bombardements de l'armée soudanaise dans la capitale et ses alentours. Le Soudan a été plongé dans le chaos à la mi-avril, lorsque des tensions latentes entre l'armée les FSR ont explosé en guerre ouverte dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions de ce pays d'Afrique de l'Est. Au moins 5.000 personnes ont été tuées et plus de 12.000 autres blessées, selon les Nations unies. L'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré récemment que plus de 1.200 enfants de moins de 5 ans sont morts dans neuf camps au Soudan au cours des cinq derniers mois à cause d'une combinaison mortelle de rougeole et de malnutrition. Plus de 5,2 millions de personnes ont fui leurs foyers, dont plus d'un million ont traversé la frontière vers les pays voisins. La moitié de la population, environ 25 millions de personnes, a besoin d'une aide humanitaire, selon l'ONU.