La Tunisie a exprimé son soutien «total et inconditionnel» au peuple palestinien après l’agression sioniste contre la bande de Ghaza, a indiqué un communiqué de la présidence tunisienne, rapporté par l’agence de presse TAP. «Le peuple palestinien se réserve le droit, le plein droit de récupérer ses terres ainsi que le reste du territoire de la Palestine et d’établir son État indépendant avec pour capitale la ville sainte d’El-Qods», a souligné le communiqué. Selon la même source, la Tunisie appelle également «les forces vives ainsi que les voix libres du monde entier à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à se souvenir des atrocités et des affres perpétrées par l’entité sioniste contre le peuple arabe en Palestine et contre la nation toute entière». Elle a souligné que le monde entier «ne doit plus avoir la mémoire courte à l’égard de l’histoire sanguinaire de l’entité sioniste depuis sa création en 1948». Cette entité, ajoute la présidence tunisienne, «n’a cessé de parsemer et semer la terreur et la mort un peu partout en Palestine occupée, citant en exemple, les massacres sionistes à Dawayma, au village d’al-Sheikh, à Deir Yassin, Kafr Qasem, Khan Younis, à l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa et à la ville d’El Khalil». Bien plus, la Tunisie rappelle à la communauté internationale les souffrances et les déboires du peuple palestinien dont des centaines de milliers de personnes avaient été chassées de leurs foyers et dépossédés de leurs terres et propriétés, exhortant le monde entier à «reconnaître sans équivoque le droit du peuple palestinien à une résistance légitime à l’occupation».

Pour la Tunisie, ajoute le communiqué, le monde entier «devrait aussi s’abstenir de taxer la résistance palestinienne d’agression ou d’escalade», pressant la communauté internationale à «assumer sa responsabilité historique» en vue de mettre fin à l’occupation barbare et brutale de toute la Palestine et à faire face aux exactions récurrentes commises par les forces d’occupation sioniste.