L'ONU célèbre, aujourd'hui sa Journée internationale qui correspond à l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies, le 24 octobre 1945, une occasion pour rappeler la nécessité de s'unir davantage pour surmonter les divisions et restaurer la paix et la stabilité dans le monde. La Charte des Nations unies, ratifiée il y a 78 ans par la majorité des signataires (y compris par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité), marque en effet l'acte de naissance des Nations unies. Le SG des Nations unies, Antonio Guterres, a écrit dans un message: «Notre monde est divisé. Nous pouvons et nous devons être des nations unies.» «L'Organisation des Nations unies est le reflet du monde tel qu'il est - tout en incarnant, dans nos aspirations, ce qu'il pourrait être. Il nous appartient d'aider à construire ce monde de paix, de développement durable et de droits humains, pour toutes et pour tous», a-t-il dit dans son message. La Charte des Nations unies, a-t-il poursuivi, «nous montre la voie à suivre. Elle est, avant tout, ancrée dans la détermination de surmonter les divisions, de restaurer les relations mises à mal et de bâtir la paix. D'ouvrir de nouvelles perspectives et de ne laisser personne de côté. D'assurer la justice, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. D'apporter une assistance vitale à celles et ceux qui sont dans le besoin». Cette année, l'ONU célèbre sa journée au moment où les yeux sont braqués sur l'agression sioniste barbare lancée le 7 octobre contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza. Depuis, de nombreux appels pressants ont été lancés à l'ONU, en particulier à son Conseil de sécurité, pour assumer ses responsabilités en prenant toutes les mesures urgentes pour faire cesser le bain de sang et éviter une catastrophe humanitaire à Ghaza, où des milliers de Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs ou blessés dans les massacres que continue de commettre l'occupant sioniste en toute impunité.