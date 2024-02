Le Niger, dirigé par des militaires depuis un coup d’Etat fin juillet 2023, a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria, selon un communiqué de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Ascena). «L’espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et nationaux du sol à illimité sauf pour les vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria», a indiqué l’Ascena dans le document publié sur Internet et daté de mardi. «Ces restrictions n’affectent pas les vols commerciaux qui survolent l’espace aérien du Nigeria sans s’y poser», a ajouté l’agence. Cette décision intervient peu après le retrait fin janvier du Niger - ainsi que du Burkina Faso et du Mali, aussi dirigés par des régimes militaires - de la Communauté économique des Etatsd’Afrique de l’Ouest (Cedeao), dirigée par le président nigerian, Bola Tinubu. Parallèlement, des compagnies aériennes desservant Niamey ont décidé de ne plus embarquer de passagers français vers cette destination, dont plusieurs ont récemment été refoulés à leur arrivée. Fin septembre, le Niger avait interdit son espace aérien aux avions français.Les relations entre le Niger et la France, ex-puissance coloniale dans la région, n’ont cessé de se dégrader depuis le coup d’Etat.