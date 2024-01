Les pays membres du Mouvement des non-alignés sont devant leur responsabilité. Celle qui consiste à renouveler l'engagement vis- à- vis des valeurs et principes fondateurs du MNA, il y a plus de 60 ans. Ceci pour le référent doctrinaire. Pour ce qui est des positions de l'ensemble des pays de ce groupe, ces derniers sont appelés à apporter, sans ambiguïté, leur soutien aux cause justes. Ce sont manifestement les rappels lancés par le président Tebboune. Dans son allocution à l'ouverture du 19ème Sommet du MNA, lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, M. Tebboune a tracé les priorités de ce groupe. Ces priorités sont: un retour aux valeurs et principes du groupe et un soutien franc aux peuples en lutte. Pour ce qui est des principes du MNA, le chef de l'ÉEtat a cité, notamment les valeurs de Justice, de respect des engagements internationaux, de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale. Il a aussi mis en avant le principe de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de protection des intérêts mutuels et de renforcement du multilatéralisme. Le chef de l'État a d'abord planté le décor de la conjoncture internationale et régionale.

«Mouvante et alambiquée», celle-ci est caractérisée par des menaces et des complications successives aux risques et mutations internationales multidimensionnelles et à plusieurs niveaux, a-t-il souligné. Pis encore, il a pointé des complications et menaces qui se répercuteront, d'une manière ou d'une autre et à des degrés divers, sur la sécurité et la stabilité des États et sur l'avenir du système sécuritaire collectif. Signes d'inquiétude, cette conjoncture a fait resurgir une tendance de forte polarisation en faveur de puissances internationales...

D'ou le plaidoyer de M. Tebboune pour les principes fondateurs du MNA. Ces principes revêtent aujourd'hui une «valeur renouvelée» dans le contexte du retour au choix de recourir à la force comme alternative aux efforts diplomatiques pour résoudre les conflits. Surtout au vu de la déliquescence du système sécuritaire collectif dont l'ONU ligotée par la logique de sélectivité et la politique du «deux poids, deux mesures».

Faire entendre la voix de la Justice

Devant ses pairs et autres participants au Sommet de Kampala, M. Tebboune a réitéré, le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. Cette position constante de l'Algérie est plus que jamais accompagnée de la demande de poursuivre l'entité sioniste pour ses crimes contre le peuple palestinien. Le chef de l'État a ainsi appelé les membres du MNA, réunis en Ouganda, à se tenir derrière la cause palestinienne. Il s'agit pour le président de la République de mobiliser les dirigeants de pays du non-alignement pour porter la cause du peuple palestinien. Pour le chef de l'État, les pays du MNA doivent travailler dans le sens de faire entendre la voix de la Justice, faire primer le Droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques. Il a rappelé, dans ce registre, la légalité internationale et les résolutions onusiennes. Celles-ci sont censées être contraignantes pour tous, y compris face à la funeste machine de guerre sioniste qui sévit dans les territoires palestiniens occupés. Désignant du doigt la sauvagerie israélienne, M. Tebboune a mis à nu l'attitude de la communauté internationale. La guerre d'extermination et les pratiques inhumaines des soldats d'occupation sioniste contre les Palestiniens sans défense, femmes, enfants et nourrissons, notamment dans la bande de Ghaza, au vu et au su du monde entier, sont un exemple on ne peut plus clair de l'échec de la Communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous sans exclusive, a-t-il affirmé. Dans ce contexte d'urgence, le MNA et ses États membres doivent affirmer, haut et fort, que l'ère de l'impunité est révolue. Il a ajouté que le règlement de cette question est liée à la concrétisation du principe du droit des peuples à l'autodétermination.

Décolonisation du Sahara occidental

Le chef de l'État a évoqué également la question du Sahara occidental. Relevant que le parcours du MNA, riche de nombreuses formes de solidarité avec les peuples opprimés et colonisés et qui se traduit par ses positions de soutien aux causes justes, le président de la République a appelé à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, dont les territoires et les richesses ont été spoliés en flagrante violation du Droit international.

Il a rappelé dans ce sens que ce peuple, victime lui aussi de tentatives d'aliénation de sa cause juste et de ses aspirations à l'organisation d'un référendum libre et régulier, conformément à la Légalité internationale et aux résolutions pertinentes de l'ONU, aux fins de le priver de ses droits légitimes intangibles et imprescriptibles.

Le chef de l'État a considéré que le chemin du mouvement des non-alignés «nous oblige à soutenir la cause sahraouie et le droit du peuple du Sahara occidental à son autodétermination». Toujours à propos du continent africain, le président Tebboune a souligné la conviction inébranlable de l'Algérie quant à l'existence d'une étroite corrélation entre la sécurité et le développement, notamment au vu de la recrudescence des crises politiques et sécuritaires et la montée du terrorisme, du crime organisé et des foyers de tensions et de conflits. Sans compter, de l'émergence du phénomène des changements inconstitutionnels des gouvernements, particulièrement dans la région sahélo-saharienne, a-t-il affirmé. Autant de priorités que l'Algérie s'est engagée à défendre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.