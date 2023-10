Le président Tebboune a reçu un appel téléphonique de son frère le président de l'État de Palestine occupée, Mahmoud Abbas, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République.

La même source a souligné que Mahmoud Abbas a informé le chef de l'État «des exactions graves commises par les forces de l'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie».

Le président Tebboune a réitéré au président palestinien «l'entière solidarité de l'Algérie, peuple et gouvernement, avec le peuple palestinien frère», en adéquation avec la position inchangée de l'Algérie attachée à la cause palestinienne. Abdelmadjid Tebboune a souligné à son interlocuteur que ces développements rappellent à tous que la paix juste et globale en tant qu'option stratégique ne peut se concrétiser que par l'établissement d'un État palestinien indépendant souverain avec El Qods comme capitale conformément à la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. Le président palestinien a exprimé, au président de la République «ses vifs remerciements et sa considération pour la position de soutien ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne juste», a relevé la Présidence. Il faut noter que cette reconnaissance des Palestiniens envers l'Algérie est le résultat de la constance de la position de l'Algérie. Mieux, l'Algérie est parvenue, il n'y a pas longtemps, à replacer la cause palestinienne alors qu'elle semblait abandonnée par plusieurs parties.

Surtout quand des pays du Monde arabe accéléraient le pas vers la normalisation avec l'entité sioniste. Au mois de novembre dernier, l'Algérie a remis au goût du jour la centralité de la cause palestinienne. C'était à l'occasion du Sommet de la Ligue des États arabes tenu en Algérie. Lors de ce Sommet, l'Algérie a usé de tout son poids auprès de ses pairs pour une résolution forte en faveur de la cause palestinienne.

C'est dans ce sens qu'ont été décrétés l'importance de la centralité de la cause palestinienne, du soutien absolu aux droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de l'État de Palestine indépendant, pleinement souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec El Qods Est pour capitale, le droit au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de 1948 de l'AG des Nations unies.

La déclaration d'Alger a annoncé également l'attachement à l'Initiative arabe de paix de 2002, avec tous ses éléments et priorités, et engagement vis-à-vis d'une paix juste et globale en tant qu'option stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne de toutes les terres arabes, y compris le Golan syrien, les fermes de Chebaa et les collines libanaises de Kafr Shuba, et résoudre le conflit arabo-israélien sur la base du principe de «la terre contre la paix», du droit international et des résolutions pertinentes de la légalité internationale.

Le même document a plaidé pour la poursuite des efforts visant à protéger la ville d'El-Qods occupée et ses Lieux Saints et à la défendre contre les tentatives inacceptables et condamnables visant à en modifier la démographie et l'identité arabo-musulmane et chrétienne, ainsi que le statut historique et juridique, notamment à travers le soutien à la tutelle hachémite historique pour protéger les lieux religieux islamiques et chrétiens... Par ailleurs, le Forum de la fraternité algéro-palestinienne a appelé, hier, l'ONU à assumer ses responsabilités face à l'agression de Ghaza par l'entité sioniste depuis trois jours, saluant

l'appel de Tebboune, en faveur de l'octroi à la Palestine de la qualité de membre à part entière des Nations unies. Le Forum a salué les vaillants héros de Ghaza, leur exprimant sa pleine solidarité dans cette conjoncture historique, où les nouvelles de la victoire de la résistance et de la défaite des sionistes se succèdent.

Mettant en avant les positions «constantes» de l'Algérie envers le peuple palestinien frère, telles qu'exprimées dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Forum a loué les efforts du président Tebboune pour l'unification des rangs palestiniens et arabes et son appel à replacer la cause palestinienne au centre des priorités arabes et à octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière à l'ONU. Après avoir demandé aux partisans de la normalisation avec l'entité sioniste de revoir leurs positions, de tirer des enseignements de l'épopée du 7 octobre et de défendre les causes de leurs frères, le Forum a exhorté les forces vives et nationales de la nation islamique à «soutenir leurs frères palestiniens».