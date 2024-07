Le géant pétrolier français TotalEnergies a annoncé lundi se retirer de deux champs gaziers offshore au large de l’Afrique du Sud, invoquant les «difficultés rencontrées pour développer et valoriser» deux découvertes de gaz qui y ont été faites «sur le marché sud-africain».

«A la suite de la décision du partenaire CNRI de se retirer du bloc 11B/12B, TotalEnergies annonce également son retrait de ce bloc situé au large de la côte sud de l’Afrique du Sud», a indiqué lundi l’entreprise dans un communiqué.

Le bloc 11B/12B couvre une superficie de 19.000 km2, avec des profondeurs d’eau comprises entre 200 et 1.800 mètres. TotalEnergies y détient via sa filiale TotalEnergies EP South Africa une participation de 45%, aux côtés de Qatar Petroleum (25%), CNR International (20%) et du consortium sud-africain Main Street 1549 (10%).