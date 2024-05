La Jordanie a annoncé hier le début d’importantes manœuvres militaires avec la participation de forces terrestres, navales et aériennes de 33 pays, dont les Etats-unis, la France et le Royaume-Uni. L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Canada participent également à l’exercice «Eager Lion», qui prendra fin le 23 mai, a indiqué le colonel Moustapha al-Hayari, un porte-parole de l’armée jordanienne. Les forces participantes s’entraîneront notamment à «faire face aux menaces des organisations terroristes» et «à la prolifération de drones (...) et de missiles de différentes portées», a-t-il ajouté. Parmi les pays qui prendront part aux manœuvres figurent également: la Pologne, la Norvège, la Roumanie, le Japon, l’Australie, ainsi que plusieurs pays arabes comme l’Egypte, l’Arabie saoudite, l’Irak et le Liban.