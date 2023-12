Une femme et deux hommes sont tombés en martyrs dans une frappe aérienne sioniste dans une ville du sud du Liban, a indiqué hier l'Agence nationale d'information (ANI). «Des avions ennemis ont mené un raid (..) sur une habitation (..) dans le centre de Bint Jbeil» dans le sud du Liban, a indiqué le média. Selon l'ANI, un homme, son frère et sa belle-soeur ont été tués et une quatrième personne de la même famille blessée dans le raid qui a eu lieu tard mardi soir. Les attaques sionistes dans le sud du Liban ont fait près de 160 martyrs, depuis le 7 octobre.