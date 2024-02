Trois militaires émiratis et un officier bahreïnien ont été tués lors d’une attaque en Somaliemission de formation de l’armée, a annoncé samedi soir le ministère de la Défense des Emirats arabes unis, une action revendiquée par les islamistes shebab. Les militaires ont été «exposés à un acte terroriste» alors qu’»ils effectuaient leurs tâches de formation» des «forces armées somaliennes» dans «le cadre d’un accord de coopération militaire», a indiqué le ministère dans un communiqué. Deux autres soldats ont été blessés, précise-t-on de même source, sans donner plus de détails. L’attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux shebab, un groupe lié à Al-Qaïda qui mène depuis plus de 15 ans une violente insurrection contre le gouvernement de la Somalie et ses bailleurs de fonds étrangers. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a adressé ses condoléances «au gouvernement et au peuple des Emirats arabes unis pour la mort des officiers militaires à Mogadiscio qui étaient venus aider à la reconstruction de l’armée».