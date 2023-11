Trois Palestiniens sont tombés en martyrs hier sous les balles de l’occupation sioniste dans deux villes, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la santé. Deux Palestiniens, âgés de 22 et

de 20 ans sont tombés en martyrs «dans l’attaque des forces d’occupation sionistes sur Abou Dis», ville palestinienne uniquement séparée d’El Qods par le mur sioniste qui ceinture la Cisjordanie, a indiqué le ministère de la santé.

L’un d’eux, précise-t-il, a été mortellement touché par «une balle dans la poitrine» et «six autres ont été blessés, dont trois grièvement».

Plus au sud, un autre jeune Palestinien a été «tué par des balles de l’occupant sioniste à Nouba, au nord-ouest d’El Khalil», au sud de la Cisjordanie occupée,

rapporte le ministère.

Par ailleurs, un Palestinien âgé de 17 ans a «succombé à ses blessures après avoir été touché par des balles de l’occupant sioniste il y a plusieurs jours à al-Eizariyeh», a ajouté la même source.