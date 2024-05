Le maire de la commune de Belo, au Cameroun, et deux autres personnes ont été tués, lundi, par des séparatistes présumés, ont annoncé des sources sécuritaires à Yaoundé. Les victimes ont été tuées lors d’une attaque survenue durant la célébration de la Fête nationale du Cameroun à Belo, une commune du département du Boyo, située dans la région du nord-ouest. Les séparatistes anglophones avaient imposé un «ghost town» et appelé les gens à rester chez eux à l’occasion du 20 Mai, journée marquant la fête de l’unité nationale au Cameroun. Depuis 2016, le Cameroun est en proie à un conflit entre le gouvernement et les séparatistes des régions anglophones du pays.