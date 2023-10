L'armée malienne a rapporté l'attaque de trois de ses postes dans le nord, l'ouest et le centre du pays depuis mercredi, les séparatistes et les terroristes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda revendiquant chacun de son côté la prise temporaire de deux d'entre eux.

L'armée a dit jeudi soir sur les réseaux sociaux que son camp de Dioura, dans la région de Mopti (centre), avait été visé en milieu d'après-midi par une attaque suicide «terroriste», sans plus de détails.

Un porte-parole de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), alliance de groupes armés séparatistes à dominante touareg, a dit que la CMA avait pris le camp. Il s'agirait de l'opération la plus au sud par rapport au champ d'action de la CMA depuis que cette dernière a repris les hostilités contre l'armée malienne dans le nord fin août.

L'armée avait indiqué mercredi soir sur les réseaux sociaux avoir «déjoué des tentatives d'attaques» de la part de «terroristes» contre l'emprise de Mourdiah (ouest). Elle a fait état de pertes parmi les assaillants, sans plus de précisions.

Elle avait assuré plus tôt mercredi avoir repoussé le matin une attaque d'envergure contre ses positions à Acharane, dans la région de Tombouctou (nord). Elle n'a fourni aucune autre information.

Le GSIM a revendiqué sur la plate forme de propagande Al-Zallaqa une attaque contre les soldats maliens et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner à Acharane, selon SITE, ONG américaine spécialisée dans le suivi

des groupes radicaux.

L'opération a commencé par une attaque suicide, dont l'auteur a été tué, suivie d'un assaut aux armes lourdes et légères, dit le GSIM.

Le groupe assure avoir tué de nombreux soldats et en avoir capturé un. Il dit aussi avoir pris le contrôle du poste et l'avoir totalement incendié, et s'être emparé de six véhicules et d'une quantité importante d'armes et de munitions.

Les éléments fournis par les uns et les autres sont difficilement vérifiables dans ces zones reculées. L'accès à des sources indépendantes dans un contexte d'hostilités et de régime militaire est compliqué.

Le nord du Mali est le théâtre depuis fin août d'une reprise des hostilités de la part de la CMA et d'une intensification des attaques terroristes contre l'armée malienne, particulièrement dans la région du Liptako-Gurma également appelée dite région des Trois-frontières. Ce regain coïncide avec le retrait en cours de la mission de l'ONU, poussée vers la sortie par la junte au pouvoir depuis 2020.

Cette recrudescence se juxtapose aux violences toujours en cours dans le centre et à l'expansion terroriste au nord et à l'est.

L'autorité de transition mise en place au lendemain du putsch de 2020 a déjà poussé au départ la force antiterroriste française Barkhane en 2022. Elle s'est tournée politiquement et militairement vers la Russie.

Une multitude d'observateurs assurent qu'elle s'est adjoint les services de Wagner, malgré des démentis constants. Elle fait du rétablissement de la souveraineté sur la totalité du territoire l'un de ses mantras et assure inverser la tendance sécuritaire.

Différents experts font état au contraire d'une dégradation de la situation dans un pays plongé dans la tourmente depuis 2012.