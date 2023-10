L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a dénoncé hier les pays qui soutiennent sans aucune réserve l'agression barbare sioniste, affirmant qu'Israël a reçu «une autorisation pour tuer».Des pays occidentaux, les Etats-Unis en tête, ont affiché leur soutien et affirmé le «droit à se défendre», formule pour justifier les attaques sanglantes de l'entité sioniste contre une population palestinienne sans défense. Dans la bande de Ghaza, plus de 5.000 Palestiniens, majoritairement des enfants et des femmes, ont été tués dans les bombardements incessants menés de l'aviation sioniste, selon le ministère de la Santé du Hamas.»Nous disons que trop c'est trop», a déclaré cheikh Tamim à l'ouverture d'une session du Majlis al-Choura, le Conseil consultatif de son pays.»Il est anormal qu'Israël reçoive un feu vert et une autorisation pour tuer», a-t-il ajouté. Le Qatar abrite une importante base américaine et accueille aussi un bureau du Hamas et son chef en exil, Ismaïl Haniyeh. Il joue un rôle clé dans les tractations pour la libération des prisonniers aux mains du Hamas dont quatre ont retrouvé la liberté à ce jour. L'émir a déploré par ailleurs que «les coupures d'eau et l'interdiction d'accès aux médicaments et à la nourriture soient utilisées comme des armes contre une population entière». Il a appelé à une initiative sérieuse pour «faire face à cette escalade dangereuse (...) qui menace la sécurité de la région et du monde», en disant douter de voir la guerre apporter «la sécurité et la stabilité aux Israéliens et aux Palestiniens».