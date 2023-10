L’Assemblée générale de l’ONU tient aujourd’hui une importante réunion consacrée à la situation tragique de Ghaza où les bombardements barbares de l’armée sioniste se poursuivent sans relâche depuis 19 jours, faisant des milliers de victimes dont une majorité d’enfants et de femmes. Importante est cette réunion parce qu’elle intervient après trois séances consécutives du Conseil de sécurité qui ont buté sur le veto américain, soutenu par les alliés occidentaux britannique et français notamment, Washington posant comme préalable la condamnation explicite du Hamas comme groupe terroriste, ce que rejettent la Russie et la Chine. Un second projet de résolution porté par le Brésil et soutenu par Moscou a également été écarté par les Occidentaux alors qu’il souscrivait à la condition posée, signe que Washington a donné le quitus à Israël pour un génocide programmé. L’annonce de la réunion de l’AG de l’ONU a été faite dans une lettre transmise par son président à tous les États membres. Elle intervient à la demande pressante de la Jordanie, agissant au nom du groupe arabe, ainsi que de la Russie, de la Syrie, du Bangladesh, du Vietnam et du Cambodge qui ont saisi Dennis Francis à cet effet. Voilà plus d’une semaine que le Conseil de sécurité affiche sa totale impuissance face à la tragédie qui se déroule sous les yeux d’un monde stupéfait. Il a d’abord rejeté la proposition russe de « cessez-le-feu humanitaire », appuyée par 5 seulement des 15 États membres permanents et non permanents. Le texte condamnait « toutes les violences contre les civils et tous les actes terroristes », sans désigner le Hamas, une chose « inacceptable » d’après les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le second projet élaboré par le Brésil en sa qualité de président du Conseil durant le mois d’octobre n’a pas non plus satisfait les Occidentaux parce qu’il ne comportait pas la mention, obligatoire selon eux, du « droit d’Israël à se défendre » et donc d’attaquer et d’agresser sauvagement sans s’embarrasser des conventions et du droit international. 12 États avaient pourtant voté en faveur du texte brésilien.

Avant la tenue de la réunion de l’AG, le Conseil de sécurité doit de nouveau se pencher jeudi matin sur le dossier avec la participation de plusieurs ministres des AE des pays membres même si tout indique qu’il n’y aura rien de nouveau dans l’édifice onusien. Sans doute l’AG va-t-elle prendre à contre-pied le Conseil de sécurité et se prononcer, avec une large majorité, en faveur du droit légitime du peuple palestinien, comme elle l’a, d’ailleurs, toujours fait. Mais il faut savoir que les débats suivis de résolutions de l’AG de l’ONU ont ceci de particulier qu’ils n’ont aucun effet contraignant, à moins d’avoir obtenu au préalable l’aval du Conseil de sécurité. C’est un article de la Charte des Nations unies qui stipule clairement cette primauté du Conseil sur l’AG, même si cela peut paraître invraisemblable. D’où le poids décisif du veto dont disposent les membres permanents, en particulier les trois puissances occidentales, qui impriment à toutes les décisions des instances internationales le cadre étroit de leurs intérêts et de leurs projets politiques, géostratégiques et autres.