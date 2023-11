Les bombardements généralisés des habitations et des infrastructures civiles à Ghaza constituent des «crimes de guerre», a estimé hier un expert indépendant des Nations Unies. Depuis un mois, les attaques sionistes dans la bande de Ghaza ont détruit ou endommagé 45% des unités d’habitation sur le territoire palestinien, a rappelé Balakrishnan Rajagopal dans un communiqué, destructions qui selon lui entraînent un «coût énorme en vies humaines». Le rapporteur spécial de l’ONU sur le logement convenable a souligné que les bombardements de logements, de biens civils et d’infrastructures sont strictement interdits par le droit international.» Mener des hostilités en sachant qu’elles détruiront et endommageront systématiquement les habitations et les infrastructures civiles, rendant ainsi une ville entière - comme la ville de Gaza - inhabitable pour les civils, est un crime de guerre», a-t-il déclaré. Lorsque de tels actes sont «dirigés contre une population civile, ils constituent également des crimes contre l’humanité», a ajouté M. Rajagopal.