Le pape François, très populaire chez les fidèles catholiques et même chez nombre de protestants mais plus ou moins contesté au sein du conclave, est mort hier, à l'âge de 88 ans, selon le Vatican qui a indiqué, dans un communiqué, que «l'évêque de Rome s'est éteint à 07h35 (05h35 GMT), pour «revenir à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église», a également écrit le cardinal camerlingue Kevin Farrell. Une pluie d'hommages et de condoléances a déferlé hier, les dirigeants du monde entier, notamment ceux d'Afrique et du monde arabe, ayant tenu à honorer la mémoire d'un «homme de paix et de dialogue», tandis que le président Mahmoud Abbas saluait «un ami fidèle du peuple palestinien» et que le SG de l'ONU Antonio Guterres déplorait «un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité».

Dernier bain de foule

Hospitalisé pendant plus d'un mois, début mars, pour une pneumonie bilatérale, le pontife argentin, de son nom originel Jorge Bergoglio, avait quitté l'hospice au grand soulagement de la communauté chrétienne, inquiète de la longueur de cette hospitalisation, la quatrième depuis le début de son pontificat en 2013. Il avait célébré, dimanche dernier, la messe de Pâques, apparaissant très affaibli, même s'il s'était offert un bain de foule en papamobile, parmi les milliers de fidèles, venus célébrer l'évènement sur la place Saint-Pierre. Visage fermé, et manifestement très éprouvé, le pape a dû confier la lecture de son message urbi et orbi à un proche collaborateur. Mettant fortement l'accent sur les crimes «ignobles» qu'endure la population palestinienne à Ghaza, il avait exhorté à un «cessez-le-feu immédiat», depuis le balcon de la basilique Saint- Pierre.

Sa santé déclinante était suivie avec une attention particulière, depuis plus de deux ans, suite aux opérations pour des problèmes de hanche, de genoux et d'infections pulmonaires. Contraint de se déplacer en fauteuil roulant, il n'en a pas moins poursuivi ses activités à un rythme effréné, au désespoir de ses médecins. L'évêque argentin devenu pape aura magistralement honoré la charge pontificale et fait preuve d'un sens aigu du message évangélique, comme aussi il a manifesté une réelle indignation face au martyre du peuple palestinien, pendant de nombreuses années. Fin 2023, il avait souhaité être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, au centre de la Ville éternelle (Rome), plutôt que dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. C'est là une première depuis trois siècles, à la mesure de l'autre changement relatif au rituel simplifié des funérailles papales. C'est là aussi, et surtout, l'ultime message d'un homme qui, en 12 ans de pontificat, n'a jamais cessé de prendre la défense des migrants et de la cause palestinienne, ainsi que celles de l'environnement et de la justice sociale, tout en demeurant fidèle aux positions intangibles de l'Église catholique et romaine. Selon le Vatican, les obsèques vont s'étaler sur neuf jours, puis s'ensuivra un délai de quinze à vingt jours pour l'organisation du conclave au cours duquel se réuniront les cardinaux électeurs dont plus des deux tiers ont été choisis par le pape François lui-même.

Défenseur des causes justes

Ils auront la lourde tâche d'élire son successeur alors que l'intérim sera assuré par l'actuel cardinal camerlingue, l'Irlandais Kevin Farrell. Père spirituel d'environ 1,4 milliard de catholiques à travers le monde, le pape François était un homme au grand coeur, passionné de musique et, origine oblige, de football.

Il était aussi un ardent défenseur des causes justes, au point d'effectuer des voyages éprouvants dans les endroits les plus reculés du monde, à la rencontre des peuples d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, de sorte qu'il méritait amplement le surnom de «pape du bout du monde». Et pour cause, le 266ème pape était davantage préoccupé par les «périphéries» du monde que par les grands pays occidentaux, tout comme il préférait son modeste appartement de 2 pièces aux dorures scintillantes du palais du Saint Siège. On se souviendra qu'il fut l'avocat intransigeant qui dénonçait toutes les formes de violence, la traite des êtres humains, les errances des politiques migratoires et les abus «intolérables» de l'exploitation économique des populations opprimées. Conformément à son encyclique écologiste et sociale «Laudato si» de 2015, réquisitoire contre la finance internationale et pour la sauvegarde de la planète, il avait dénoncé, le 11 février, les expulsions massives de migrants par le président américain Donald Trump, face à de violentes diatribes de la Maison-Blanche. Farouche opposant au commerce des armes, l'ancien archevêque de Buenos Aires, avec son franc-parler corrosif, aura porté en lui une douleur profonde face au martyre du peuple palestinien, à Ghaza et en Cisjordanie occupée.

Les peuples arabes et musulmans ne peuvent que s'incliner respectueusement à la mémoire d'un homme qui fut constamment attaché au dialogue avec l'Islam, malgré les attaques des mouvements populistes et des gouvernements occidentaux hostiles à sa démarche.

Le président tebboune présente ses condoléances

«Il était au service des opprimés»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier, un message de condoléances au cardinal Kevin Farrell, chargé de gérer les affaires courantes du Vatican et de tous les chrétiens du monde suite au décès du pape François. «C’est avec une profonde affliction et une vive émotion que j’ai appris la triste nouvelle du décès du souverain pontife, le pape François, des suites d’une longue maladie. En cette douloureuse épreuve, je tiens à adresser au Vatican, à toutes ses institutions et à tous les chrétiens du monde, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et l’expression de ma profonde compassion pour la perte de cette éminente personnalité qui a marqué de son empreinte notre histoire contemporaine. Le défunt a voué sa vie à la diffusion de l’amour de Dieu, l’Unique, et à la consécration des valeurs de fraternité, de solidarité et de coexistence entre les peuples. Avant d’être rappelé auprès du Très-Haut, sa sincérité et son dévouement au service des causes des opprimés, des démunis et des pauvres lui ont valu l’amour et la profonde sympathie des peuples. Tout en partageant votre peine en ces moments difficiles, je vous prie de croire, Cardinal, en l’expression de mes sentiments les plus sincères de compassion et de sympathie», lit-on dans le message de condoléances du président de la République.