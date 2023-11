Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, entame mardi une visite de cinq jours au Moyen-Orient, dans un contexte de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Ghaza. M. Türk était au Caire mardi et devait se rendre hier à Rafah, à la frontière avec Ghaza, avant d’aller à Amman en Jordanie jeudi. «Cela a été un mois complet de carnage, de souffrances incessantes, d’effusions de sang, de destruction, d’indignation et de désespoir», a tonné M. Türk dans un communiqué. «Les violations des droits humains sont à l’origine de cette escalade et les droits humains jouent un rôle central dans la recherche d’un moyen de sortir de ce tourbillon de douleur», a-t-il ajouté. Lors de son déplacement, le Haut-Commissaire entend «discuter avec les responsables gouvernementaux, les acteurs de la société civile, les victimes et les collègues de l’ONU de la situation des droits de l’homme dans la région». Mardi, il a rencontré le MAE égyptien, Sameh Choukri, des représentants d’organisations régionales de la société civile et le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit. Jeudi et vendredi à Amman, M. Türk doit notamment rencontrer plusieurs hauts responsables gouvernementaux, ainsi que des représentants de la société civile palestinienne et sioniste.