Les forces d’occupation sionistes ont bombardé, tôt hier, une tour abritant plusieurs bureaux de médias dans la ville de Ghaza, selon des sources de sécurité palestiniennes, citées par des médias.»La tour Hajji, à l’Ouest de Ghaza, abritant des bureaux de plusieurs médias palestiniens, arabes et internationaux a été visé , hier matin, par plusieurs obus de l’armée sioniste», ont précisé les mêmes sources. Le chef adjoint du Syndicat des journalistes palestiniens, Tahseen Al-Astal, a appelé, vendredi, au cours des funérailles du journaliste de la télévision palestinienne, Mohamed Abou El-Khatib, tombé en martyr la veille avec 11 membres de sa famille lors d’une frappe aérienne de l’armée sioniste, «à fournir une protection internationale aux journalistes pour leur permettre d’accomplir leur travail et couvrir les crimes de l’entité sioniste contre les Palestiniens». Selon le syndicat des journalistes palestiniens,»25 journalistes palestiniens et 13 personnes qui travaillaient dans le secteur de l’information ont été tués jusqu’à mardi dernier dans des bombardements des forces d’occupation sionistes».