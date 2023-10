Le jeune palestinien Muhammad Jibril Rummana, a succombé à ses blessures vendredi soir, causées par les balles des forces de l'occupation sioniste à Jabal Al-Tawil, dans la ville d'Al-Bireh, près de Ramallah, a rapporté hier l'agence de presse palestinienne, WAFA. Les forces d'occupation ont ouvert le feu sur un véhicule près de la colonie «Psagot», construite sur les terres de Jabal Al-Tawil, dans la ville d'Al-Bireh, blessant deux jeunes palestiniens avant leur arrestation, selon la même source. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que l'Autorité générale des affaires civiles l'avait informé du décès du jeune Rummana, des suites de blessures graves causées par des balles réelles des forces d'occupation, et qu'un autre avait été légèrement blessé aux membres inférieurs. Des sources locales ont rapporté que les soldats de l'occupation ont tendu une embuscade à un véhicule à l'entrée de la colonie et ont ouvert le feu sur deux jeunes hommes qui circulaient à bord, avant de les arrêter. Selon ces sources, les soldats de l'occupation ont été vus transportant les deux jeunes hommes sur deux civières dans la colonie pour les arrêter. L'armée sioniste avait empêché une équipe du Croissant-Rouge palestinien (CRP) d'arriver pour fournir une ambulance aux deux jeunes palestiniens blessés, a précisé par ailleurs, un communiqué publié par CRP. Le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, a fermement condamné le crime d'exécution du jeune palestinien Mohammed Jibril Rummana, tombé en martyr vendredi soir, sous les balles de l'occupation sioniste près de Ramallah, selon l'agence de presse WAFA. Dans un communiqué de presse publié hier, Fattouh a fait assumer à l'occupant sioniste «l'entière responsabilité de ce crime et de tous les crimes commis contre les civils palestiniens». En outre, il a ajouté que «le silence de la communauté internationale» face aux agressions répétées commises par l'occupant sioniste en Palestine occupée, encourageait ce dernier à «commettre plus de crimes». Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que l'Autorité générale des affaires civiles l'avait informé du décès du jeune Rummana, des suites de blessures graves causées par des balles réelles des forces d'occupation, et qu'un autre avait été légèrement blessé aux membres inférieurs.