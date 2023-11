L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a annoncé mardi qu’un des ses journalistes à Ghaza avait été tué dans une frappe israélienne. Le journaliste, Mohammad Abou Hassira, a été tué dans «un bombardement sioniste qui a visé sa maison près du port de pêche à l’ouest de la ville de Ghaza», a indiqué l’agence. Selon elle, 42 membres de la famille du journaliste «dont ses enfants et ses frères» ont également péri dans la frappe. Selon le service de presse du gouvernement du Hamas à Ghaza, ce bombardement a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi et le corps du journaliste a été extrait des décombres mardi matin. Jeudi, la télévision officielle palestinienne a annoncé qu’un de ses correspondants dans la bande de Ghaza, Mohammad Abou Hatab, avait été tué dans une frappe sioniste contre son appartement à Khan Younès, dans le sud du territoire. Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a dénombré lundi au moins 32 journalistes et employés de médias (31 Palestiniens, 1 Libanais) tués depuis le début de l’agression barbare sioniste contre Ghaza le 7 octobre.