Une personne est tombée en martyre, hier matin, dans une frappe de l’armée sioniste au sud de Beyrouth, a indiqué la Défense civile libanaise, citée par l’agence ANI. Selon elle, un drone sioniste a visé une voiture près de la ville côtière de Damour, à une vingtaine de km de Beyrouth, et les secouristes ont extirpé un martyr du véhicule. L’entité sioniste poursuit ses attaques au Liban, en dépit du cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre à plus d’une année d’agression criminelle. Vendredi, le ministère de la Santé a indiqué que deux personnes sont tombées en martyres dans des attaques aériennes sionistes au sud du pays. Enclenchée le 8 octobre 2023, l’agression sioniste contre le Liban a fait plus de 4 000 martyrs et environ 17 000 blessés, en majorité des enfants et des femmes. En vertu de l’accord de cessez-le-feu, l’entité sioniste était censée se retirer complètement du sud du Liban le 26 janvier, mais le délai a été prolongé jusqu’au 26 février. L’armée sioniste occupe toujours cinq positions au Sud-Liban.