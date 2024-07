Un militant de la mouvance de l’ultra-gauche a été interpellé dimanche sur un site de la compagnie ferroviaire publique française SNCF à Oissel (nord-ouest), a-t-on appris lundi de source policière.

Le réseau ferroviaire français a subi dans le nuit de jeudi à vendredi dernier des actes de sabotage qui ont entraîné une pagaille dans les gares en plein pic de fréquentation pour les départs et retours de vacances estivales, et à quelques heures seulement de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris organisée sur la Seine.

L’homme interpellé dimanche avait dans son véhicule «des clés d’accès à des locaux techniques de la SNCF», des «pinces coupantes, un «jeu de clés universelles» notamment, ainsi que de la littérature en lien avec l’ultra-gauche, a-t-on ajouté de même source.

L’homme a été placé en garde à vue à Rouen (nord-ouest), selon une source proche du dossier.

Lundi, sur la chaîne de télévision France 2, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que les services avaient «identifié un certain nombre de profils qui auraient pu commettre» les sabotages intervenus contre des lignes à grande vitesse de la SNCF.

Gérald Darmanin a insisté sur le fait que ces «sabotages étaient volontaires, très précis, extrêmement bien ciblés», et souligné que c’était «le mode traditionnel d’action de l’ultra-gauche».

«La question est de savoir s’ils ont été manipulés ou est-ce que c’est pour leur propre compte», a-t-il dit aussi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique passant près des voies et garantissant la transmission d’informations de sécurité pour les conducteurs (feux rouges, aiguillages...) ont été coupés et incendiés à divers endroits du réseau des lignes TGV.

Une opération «bien préparée», organisée par une «même structure», selon une source proche de l’enquête.