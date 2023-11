Les bombardements israéliens contre la bande de Ghaza, déclenchés le 7 octobre, bouclent, aujourd'hui, leur premier mois avec un bilan effarant de plus de 10000 morts parmi les Palestiniens. Mais la résistance est toujours intacte. Alors que les opinions publiques expriment fortement leurs condamnations de ces bombardements, l'armée sioniste poursuit son génocide dans l'impunité la plus totale. Les quelques appels à un cessez-le-feu ne pèsent rien devant la barbarie de l'occupant israélien et ses appuis. Le bilan s'alourdit de jour en jour sans que les instances internationales n'arrivent à faire cesser le massacre que subit la bande de Ghaza.

Le bilan, qui compte jusqu'à hier 10 022 morts, a été annoncé lors d'une conférence de presse à Gaza du porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf al-Qidreh, au 31e jour des attaques israéliennes.

Il a affirmé qu'au moins 292 Palestiniens avaient été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans d'intenses bombardements de l'armée israélienne qu'il a accusée d'avoir perpétré 19 massacres lors des dernières heures. Selon le ministère de le Santé du gouvernement du Hamas, la plupart des morts depuis le début de la guerre sont des civils, dont plus de 4000 enfants. Dimanche soir, pour la troisième fois depuis le début des bombardements israéliens, les 2,4 millions d'habitants de la bande de Ghaza ont passé la nuit coupés du monde.

En plus de cette intention à couper les Palestiniens du monde, les forces de l'occupation israélienne font preuve d'une barbarie sans pareille. Après avoir attaqué des ambulances transportant des blessés, ce sont des installations de la santé qui ont été bombardées.

Deux hôpitaux pédiatriques et le seul hôpital psychiatrique de Ghaza ont été frappés, selon des responsables du mouvement Hamas. En parallèle aux raids aériens qui ont transformé des quartiers entiers en champs de ruines, Israël mène depuis le 27 octobre des combats terrestres acharnés alors que les Palestiniens font preuve d'un héroïsme sans égal.

Des gains politiques

Un mois depuis le déclenchement des bombardements des forces sionistes contre la bande de Ghaza, la cause palestinienne a pu récolter des gains politiques. Cette nouvelle séquence du vieux conflit a replacé la cause palestinienne au coeur de l'actualité internationale. C'est d'autant plus important que des voix tentaient d'enterrer la cause en invitant les Palestiniens à accepter le fait accompli. Cette «intifida» a balayé ce discours qui proposait aux Palestiniens de croiser les mains et d'accepter le déni. L'autre gain, c'est que la question se pose de nouveau dans les institutions internationales alors qu'elle tendait à se faire reléguer aux chapitres secondaires. Désormais, le Conseil de sécurité de l'ONU est mis devant ses responsabilités. Les instances du Monde arabe et celle du monde musulman sont, elles aussi, mises devant leurs responsabilités. C'est le cas, notamment de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) dont les réactions n'ont pas été à la hauteur de l'urgence que posait la situation en Palestine occupée. La cause palestinienne a gagné manifestement des adhésions et des soutiens auprès des opinions publiques. Y compris dans de nombreux pays occidentaux où les dirigeants approuvent les bombardements israéliens contre Ghaza. Autrement dit, cet épisode a révélé la duplicité de nombreux dirigeants européens en décalage avec leurs peuples. Comme il a révélé la vraie nature des médias occidentaux quand il s'agit d'Israël. Le mensonge et la manipulation ont été élevés en mode règles de conduite bien qu'une prise de conscience commence à s'installer dans certains médias où des voix tendent à dire la vérité.

Apartheid israélien et drame humanitaire

Dans la bande de Ghaza, les bombardements ont entraîné le déplacement d'1,5 million de personnes, selon l'ONU. «La situation est très difficile. Il n'y a pas de pain, pas d'eau, rien, même pas d'eau salée. On a vu des cadavres (sur la route), les enfants avaient très peur», ont raconté des Palestiniens qui fuyaient avec leur famille vers le sud.

La frontière avec l'Égypte s'est ouverte partiellement le 21 octobre pour laisser transiter des convois humanitaires via le point de passage de Rafah. Au total, 451 camions étaient passés à la date de samedi, selon l'ONU.

Le terminal avait aussi ouvert trois jours la semaine dernière pour laisser sortir des dizaines de blessés palestiniens et des centaines de détenteurs de passeports étrangers avant qu'il ne soit fermé de nouveau. Hier, un nouveau groupe de blessés est arrivé en Égypte en provenance de Ghaza, selon un responsable égyptien.

Les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié avant-hier un communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Ghaza et réclamer un «cessez-le-feu humanitaire immédiat» dans l'agression sioniste contre les Palestiniens. Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule... dans le Territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre (grandissant) de vies perdues et ravagées, ont écrit les chefs des agences onusiennes. Les dirigeants de 18 organisations dont l'Unicef, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont déploré le bilan des victimes de l'agression sioniste depuis le 7 octobre. Par ailleurs, le nombre d'employés de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa) tués depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza s'élève à 88, selon le Comité permanent inter-organisations. «Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Cela suffit. Cela doit cesser maintenant», ont insisté les chefs des agences humanitaires. Une priorité.