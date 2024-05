Dans la région de Tahoua (sud-ouest du Niger), tôt dans la matinée de dimanche», une «patrouille de routine a conduit à l’arrestation d’un important chef criminel de nationalité étrangère, actuellement recherché par les autorités nigérianes», a annoncé la télévision publique nigérienne Télé Sahel mercredi soir.

L’interpellé est suspecté d’être à l’origine de plusieurs meurtres, vols à main armée, enlèvements suivis de demandes de rançons, et de trafic d’armes, a indiqué ce media.

Selon l’Agence nigérienne de presse (ANP, media d’Etat), il s’agit de Bello Katchalla Maïdagi, arrêté par la police nationale à Tsernaoua, à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria. L’ANP précise

que M. Maïdagi, également connu pour du vol de bétail, a été emmené «à la cellule antiterroriste» de Niamey. Bello Katchalla Maïdagi est un individu notoire dans les zones d’Illela, Gada, Tangaza et Gwadabawa, dans l’Etat nigérian fédéré de Sokoto - frontalier du Niger - explique un journaliste local nigérian, Mannir Sani Fura-Girke. Selon lui, lorsque M. Maïdigi sévit dans le nord du Nigeria, «il traverse la frontière vers le Niger pour y apporter des armes et des provisions», mais «n’a jamais perpétré d’attaque au Niger».