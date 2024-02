L'Egypte et le Qatar parrainent «un nouveau cycle de négociations» qui débute aujourd'hui au Caire et qui vise à obtenir «le calme dans la bande de Ghaza» ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens, a annoncé hier un responsable égyptien aux agences de presse. Une source du Hamas proche du dossier a également confirmé que le mouvement de résistance palestinien avait accepté ce nouveau cycle de négociations, avec pour objectif «un cessez-le-feu, la fin de la guerre et un échange de prisonniers», a-t-il déclaré aux médias.