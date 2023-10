Un Palestinien est tombé en martyr et un autre a été grièvement blessé dimanche soir, par les forces d'occupation sioniste dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales. Les forces d'occupation ont pris d'assaut la ville de Jénine, par deux bulldozers militaires, et ont assiégé les environs de l'hôpital Ibn Sina, ont précisé ces sources citées par l'agence de presse palestinienne Wafa. Selon les mêmes sources, les forces d'occupation ont déployé leurs tireurs d'élite sur les toits des bâtiments entourant l'hôpital Ibn Sina, tirant des vraies balles sur les habitants. La Société du Croissant-Rouge a déclaré que deux jeunes hommes avaient été blessés par des vraies balles à la poitrine, à l'abdomen et aux membres, ajoutant que un troisième a été blessé par des fragments de balle, lors de l'assaut de la ville de Jénine par les forces d'occupation. Le directeur de l'hôpital gouvernemental de Jénine, Wissam Bakr, a déclaré que le jeune homme, Amir Abdullah Sharbaji, est tombé en martyr à la suite de sa grave blessure par balles, et que l'autre blessé est toujours dans un état grave. Les bulldozers de l'occupation ont commencé à détruire les rues et les infrastructures dans la ville de Jénine, rapporte l'agence Wafa.