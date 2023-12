Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l' ONU devait se prononcer hier sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza, un texte édulcoré désormais au goût des Américains qui ne voulaient pas d'un appel à une cessation des hostilités. Selon des sources diplomatiques, le vote était prévu hier soir, mais le nouveau texte, résultat de discussions sous la menace d'un nouveau veto américain, ne ressemble plus à la version proposée dimanche par les Emirats arabes unis. Le nouveau projet de résolution appelle à «des mesures urgentes pour immédiatement permettre l'accès humanitaire sûr et sans entrave et aussi à créer les conditions pour une cessation durable des hostilités». La référence à une «cessation urgente et durable des hostilités» présente dans le texte de dimanche a disparu, tout comme la demande moins directe de la version suivante d'une «suspension urgente des hostilités».»Si la résolution est présentée telle qu'elle est, nous pouvons la soutenir», a assuré jeudi soir l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, prétendant que le texte n'avait pas été «affaibli» et qu'il «avait le soutien des pays arabes». Reste à savoir si les autres membres du Conseil, notamment la Russie qui n'a de cesse de réclamer un «cessez-le-feu», sont prêts à «avaler» un «texte faible qui met à mal la crédibilité du Conseil», a commenté Richard Gowan, de l'International Crisis Group.

Alors que la situation humanitaire catastrophique ne cesse de se dégrader dans la bande de Gaza pilonnée par les forces israéliennes en représailles à l'attaque sanglante et sans précédent du Hamas le 7 octobre, le Conseil de sécurité est largement critiqué pour son inaction. Depuis le début de l'agression barbare sioniste, il n'a réussi qu'une seule fois à sortir du silence, avec la résolution du 15 novembre appelant à des «pauses humanitaires». Il a rejeté cinq autres textes en deux mois, dont deux en raison de vetos américains, le dernier le 8 décembre. Les Etats-Unis avaient alors bloqué, malgré la pression inédite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, l'appel à un «cessez-le-feu humanitaire», également jugé inacceptable par l'entité sioniste. Alors que la plupart des membres du Conseil semblaient vouloir éviter un nouveau veto, les négociations se sont aussi concentrées sur la demande de mise en place d'un mécanisme de suivi de l'aide, assuré «exclusivement» par l'ONU, pour garantir sa nature «humanitaire». L'entité sioniste, qui veut maintenir son contrôle sur les convois humanitaires, s'opposait à ce mécanisme, et la référence à l'exclusivité du contrôle de l'ONUa disparu du dernier texte hier soir.

Le gouvernement du Hamas a annoncé mercredi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 20.000 morts depuis le début de la guerre, dont au moins 8.000 enfants et 6.200 femmes. Pas moins de 46 journalistes et 260 enfants palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation dans des villes et villages de Cisjordanie occupée, depuis le 7 octobre, date marquant le début de l'agression sioniste sur Ghaza, selon des associations palestiniennes. L'Autorité des affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont indiqué dans un communiqué conjoint que «le nombre total de Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, a atteint plus de 4 655, le plus élevé dans le gouvernorat d'El Khalil, qui s'élève à plus de 1 000».»Le nombre total d'arrestations de femmes a atteint environ 160, tandis que le nombre d'enfants arrêtés a atteint plus de 260», ajoute le communiqué ajoute.

Concernant le nombre total de journalistes détenus, le même source précise que leur nombre «a atteint 46 journalistes, dont 32 sont toujours en détention».Selon le communiqué, les ordres de détention administrative s'élèvent à «plus de 2 345 décisions». Concernant le nombre total de prisonniers palestiniens dans les prisons sionistes, le communiqué précise: «Il est de plus de 7 800, dont plus de 2 870 détenus administratifs à la fin du mois de novembre».