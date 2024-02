Le Hamas a averti hier qu’une offensive sioniste sur Rafah pourrait faire «des dizaines de milliers de morts et de blessés» dans cette ville du sud de Ghaza, dernier refuge pour des centaines de milliers de civils palestiniens que le Premier ministre sioniste Netanyahu a annoncé «vouloir évacuer». Des témoins ont signalé hier de nouvelles frappes sionistes sur le secteur de Rafah, où survivent à présent, dans une extrême précarité, plus de 1,3 million de Palestiniens, selon l’ONU, en grande majorité des civils contraints par les bombardements et les attaques sionistes à se déplacer vers cette zone proche de l’Egypte.. Après avoir ordonné mercredi à l’armée de préparer une offensive sur Rafah, le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui a demandé vendredi de lui soumettre un «plan combiné» d’»évacuation» des civils et de «destruction du Hamas» dans cette ville.»Nous mettons en garde contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés», a déclaré hier le Hamas, ajoutant tenir pour responsables des répercussions éventuelles «l’administration américaine, la communauté internationale et l’occupation israélienne». Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien a dénombré hier 110 martyrs depuis la veille, dont 25 dans des frappes à Rafah, et fait état de combats dans l’hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand du sud de Ghaza que les hordes sionistes ont pris encore d’assaut hier. Selon le ministère, une personne a été tuée dans cet hôpital où se trouvent toujours 300 membres du personnel, 450 blessés et 10.000 déplacés. L’armée sioniste a lancé une agression militaire qui a fait au moins 27.940 morts à Ghaza, en grande majorité des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste. Environ 1,7 million de personnes, selon l’ONU, sur un total de 2,4 millions d’habitants, ont fui leur foyer, beaucoup d’entre eux déplacés plusieurs fois à travers le territoire dévasté, assiégé par Israël et plongé dans une crise humanitaire majeure.

Dans la ville de Ghaza, dans le nord, une petite fille de six ans, Hind Rajab, disparue depuis près de deux semaines au milieu des combats, a été retrouvée morte hier avec plusieurs de ses proches dans une voiture, dans le quartier de Tel al-Hawa, après que les chars israéliens se sont retirés de la zone à l’aube, a annoncé sa famille.

La famille avait raconté que la fillette et d’autres proches étaient en voiture lorsqu’ils se sont retrouvés face à des chars qui ont ouvert le feu. Hind avait dans un premier temps survécu, comme en atteste un appel téléphonique passé à sa famille, alors que tous les autres passagers étaient morts. Après la ville de Ghaza puis Khan Younès, Israël vise désormais une opération au sol à Rafah. Cette ville adossée à la frontière fermée avec l’Egypte abrite des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui les bombardements et les combats depuis le nord du petit territoire à mesure qu’ils se déplaçaient vers le sud. Ils sont à présent massés, dans des conditions humanitaires désespérées, dans cette ville transformée en un gigantesque campement. Si l’armée barbare sioniste «envahit Rafah, comme l’a dit Netanyahu, il y aura des massacres et nous pourrons dire adieu à toute humanité», a déclaré Adel al-Hajj, un homme réfugié dans cette ville.

L’ONU et même les Etats-Unis, principal allié d’Israël, «s’inquiètent» du sort des civils. «Mener une telle opération maintenant (à Rafah) sans planification et sans réflexion dans une zone abritant un million de personnes serait un désastre», a prévenu cette semaine le département d’Etat américain.

De nouvelles discussions entre des représentants du Qatar et de l’Egypte, deux des pays médiateurs aux côtés des Etats-Unis, et le Hamas pour tenter de parvenir à un accord de trêve incluant un échange de prisonniers palestiniens et d’otages, ont pris fin vendredi au Caire. Un responsable du Hamas a déclaré que le mouvement «attendait une réponse d’Israël».

Le projet israélien d’offensive sur Rafah, dernier refuge des déplacés de Ghaza, est «alarmant», a déclaré vendredi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.»Cela aurait des conséquences catastrophiques, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse et un bilan civil insupportable», a-t-il ajouté.»

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a mis en garde hier contre les «répercussions extrêmement dangereuses» d’une telle offensive. Il a souligné, par ailleurs, «son rejet catégorique et sa ferme condamnation» du «déplacement forcé» de «centaines de milliers de civils contraints de fuir l’agression (sioniste) brutale» dans la bande de Ghaza. Le ministère a dénoncé «cette violation continue du droit international» et souligné la nécessité «de convoquer d’urgence le Conseil de sécurité» pour empêcher l’entité sioniste de «provoquer une catastrophe humanitaire imminente dont la responsabilité incombe à tous ceux qui soutiennent l’agression», toujours selon le communiqué.