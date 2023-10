Des frappes aériennes menées mardi par l'armée nigériane ont fait une centaine de morts parmi les éléments d'un groupe criminel armé, dans le nord-ouest du Nigeria, région en proie aux violences dues aux gangs de «bandits». L'armée de l'air nigériane a officiellement confirmé hier avoir effectué des bombardements dans l'Etat de Zamfara mais n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes tuées. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis des années en proie aux violences des «bandits» qui font des incursions dans des villages isolés où ils tuent et enlèvent des habitants pour obtenir une rançon, et brûlent les maisons après les avoir pillées.»Les avions de combat ont mené des frappes aériennes sur les bandits. Je suis sûr que plus d'une centaine ont été tués et près du double ont été gravement blessés», a déclaré un officier militaire impliqué dans l'opération. Selon eux, les bandits convergeaient vers une zone à cheval entre les Etats de Zamfara, de Kebbi et de Niger, avec l'intention d'attaquer certains villages et une base militaire. Il s'agit de la deuxième opération aérienne la plus meurtrière contre les «bandits» dans l'Etat de Zamfara depuis 2015, date à laquelle l'armée s'est déployée pour luttercontre ces gangs. Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre d' affrontements meurtriers. Les bandits, dont certains sont de véritables seigneurs de guerre, multiplient leurs attaques. Des alliances entre bandits et terroristes se sont multipliées et suscitent de nombreuses inquiétudes.