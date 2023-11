À en croire des «indiscrétions» opportunes, le président français Emmanuel Macron s'est employé, ces jours derniers, à mettre les bouchées doubles pour plaider la nécessaire «aide humanitaire» à une population palestinienne cruellement meurtrie, dans la bande de Ghaza. Macron estime, dit-on, que tout le monde a «intérêt à ce que la situation humanitaire s'améliore à Ghaza, y compris Israël», à la veille de l'ouverture officielle de cette conférence, ce matin à l'Élysée. Si le gouvernement sioniste d'ultra droite n'a pas jugé utile d'y participer, le président français s' en est entretenu avec le Premier ministre Netanyahu, avec lequel il reprendra langue, au terme de l'événement. Macron a eu aussi des entretiens téléphoniques avec d'autres homologues dont le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dont les États jouent un rôle essentiel pour l'obtention d'un corridor humanitaire auquel l'armée barbare sioniste se refuse catégoriquement depuis des semaines, alors que les massacres ont dépassé le stade de l'horreur au point de provoquer des vagues de réprobation et de condamnation mondiales. En témoignent les gigantesques manifestations de soutien, malgré les interdictions étatiques, à la cause palestinienne et le procès sans appel du fascisme sioniste dans de nombreuses capitales dont Washington, New York, Londres, Paris et Berlin. «Il y a aujourd'hui une urgence humanitaire à Ghaza alors qu'Israël poursuit ses opérations antiterroristes», a considéré l'Élysée, avec un brin de sujétion, au moment où il s'est lancé en toute hâte à la préparation de cette conférence, tenue en marge du Forum annuel de Paris sur la Paix.

Le petit territoire palestinien est depuis 16 ans sous un implacable blocus sioniste auquel est venu s'ajouter un siège féroce, au lendemain de l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas.

L'armée sioniste poursuit, depuis ce jour, des bombardements aussi intensifs que meurtriers, n'épargnant ni les habitations, ni les mosquées et les églises, ni les hôpitaux.

Outre des attaques terrestres, elle cible depuis quelques jours les ambulances pour achever les blessés avant leur arrivée dans des hôpitaux exsangues où il ne reste que l'agonie. Depuis des semaines, nombreux sont les appels au cessez-le-feu pour mettre fin à cette sauvagerie qui restera dans les annales des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité mais le gouvernement Netanyahu est plus sourd et aveugle que jamais, réfractaire à toute idée de trêve ou d'aide humanitaire tant il est ancré dans son obsession expansionniste tributaire de l'extermination du peuple palestinien.

L'ONU a évalué les besoins de la population palestinienne martyrisée, tant à Ghaza qu'en Cisjordanie illégalement occupée, à 1,2 milliard de dollars pour la fin de l'année en cours.

Le président français espère, avec cette conférence, parvenir à un consensus international sur la dimension de ces besoins, d'une part, et une mobilisation la plus large possible des «partenaires et bailleurs pour y répondre», d'autre part. Un proche du chef de l'État a ainsi affirmé que «la France contribuera avec une augmentation très sensible à la fois financière et en nature» dont on connaîtra les détails aujourd'hui, tandis que le président Macron compte s'activer, aux niveaux national et européen, pour l'accueil des blessés palestiniens, même si la tâche semble pour le moment peu évidente, compte tenu du siège et du génocide sionistes. Dans son discours d'ouverture de la conférence, Macron fera référence à ces blocages tout en mettant l'accent sur une démarche «pragmatique, opérationnelle et humanitaire», convaincu que la conférence pour laquelle aucune déclaration finale n'est prévue et où les délégations seront d'un niveau modeste apportera un souffle d'espoir aux martyrs de Ghaza.