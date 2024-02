Le président russe Vladimir Poutine a affirmé au journaliste conservateur américain Tucker Carlson, dans une longue interview diffusée jeudi, qu’une défaite de la Russie en Ukraine était «impossible». Dans ce message de plus de deux heures à l’adresse des Etats-Unis et de leurs alliés occidentaux, le président russe a également dit écarter l’idée d’envahir la Pologne ou la Lettonie, deux pays dans lesquels son pays «n’a pas d’intérêts».»Jusqu’ici, il y a eu les vociférations et les cris sur (la nécessité) d’infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille», a-t-il déclaré à l’ex-animateur star de Fox News.»Mais maintenant ils semblent se rendre compte que c’est difficile à réaliser, voire même impossible. A mon avis, c’est impossible par définition. Ca n’arrivera jamais.

Il me semble que maintenant, ceux qui sont au pouvoir en Occident en sont également conscients», a-t-il ajouté au sujet de l’opération militaire spéciale en Ukraine lancée en février 2022. «Si cette réalisation a été bien comprise, ils doivent réfléchir à la suite. Nous sommes prêts à ce dialogue», a-t-il assuré. Les propos de Poutine, qui s’exprimait en russe, étaient doublés en anglais. Vladimir Poutine a en outre affirmé qu’il était possible de trouver un accord pour la libération du journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis presque un an.»Je crois qu’un accord peut être conclu», a-t-il dit. «Il n’y a pas de tabou pour régler cette question. Nous sommes prêts à la résoudre mais certains termes sont en train d’être discutés, via des canaux des services spéciaux.» Le président russe, dont cette interview est la première qu’il a accordée à un journaliste occidental depuis février 2022, a aussi dit exclure une invasion de la Pologne ou de la Lettonie.» Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous envoyez des troupes russes en Pologne?», lui a demandé Tucker Carlson, un proche de l’ex-président américain Donald Trump.» Seulement dans un cas de figure, si la Pologne attaque la Russie», a répondu Poutine.»Nous n’avons pas d’intérêts en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n’avons tout simplement aucun intérêt (...). Il n’en est pas question», a-t-il ajouté.

Le président russe a en outre affirmé que l’élection d’un nouveau président américain, prévue pour le 5 novembre et qui devrait opposer le républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden, ne changerait pas les relations entre les Etats-Unis et la Russie.» Vous venez de me demander si quelque chose changerait si un autre dirigeant arrivait. Ce n’est pas une question de qui est le dirigeant, de la personnalité d’une personne en particulier», a affirmé Poutine. Donald Trump comme Vladimir Poutine ne tarissent pas d’éloges l’un sur l’autre. Trump s’est vanté, sans donner plus de précisions, de pouvoir résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures s’il était réélu.

Le président Biden, lui, a qualifié son homologue russe de «criminel de guerre», et affiche un soutien inébranlable à Kiev. Les médias d’Etat russes ont abondamment couvert la visite du présentateur, publiant notamment des photos de lui à l’aéroport et au célèbre théâtre du Bolchoï.

S’agissant de la présidentielle, quatre candidats seront sur les bulletins de vote lors de la prochaine élection présidentielle en Russie, a indiqué jeudi la directrice de la Commission électorale centrale (CEC) du pays, Ella Pamfilova.»A l’issue de notre réunion d’aujourd’hui, il est tout à fait clair qu’il y aura quatre candidats sur les bulletins de vote», a affirmé Mme Pamfilova lors d’une réunion de la CEC.

A ce jour, la CEC a enregistré quatre candidats qui se présenteront à la prochaine élection présidentielle : le président russe sortant Vladimir Poutine, le chef du Parti libéral-démocrate Leonid Slutsky, Vladislav Davankov, désigné par le parti Les Nouvelles personnes, et Nikolai Kharitonov, désigné par le Parti communiste russe. L’élection présidentielle russe se déroulera du 15 au 17 mars. Sur le front, la Russie a indiqué hier avoir neutralisé dans la nuit 19 drones ukrainiens dans quatre régions différentes et au-dessus de la mer Noire, l’attaque ayant visé notamment des infrastructures énergétiques.» Une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec 19 drones aériens contre des sites sur le territoire russe a été empêchée», a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.»

Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des drones dans les régions de Koursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) et au-dessus de la mer Noire (6)», a-t-il précisé. Dans la région d’Orel (environ 300 km au sud-ouest de Moscou), l’attaque a visé des sites d’infrastructure énergétique, sans faire de victimes, a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Andreï Klytchkov.