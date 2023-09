Une enfant a été tuée et au moins deux autres personnes blessées samedi dans une frappe d’obus sur la ville de Tombouctou, ont indiqué les autorités et une source hospitalière. Deux projectiles tirés par des «terroristes» ont frappé «le centre-ville de Tombouctou» et tué une fillette de 11 ans, a dit un élu.»Samedi à 17H30, des groupes terroristes armés (...) ont visé la ville de Tombouctou avec un obus qui est tombé près du marché», a confirmé l’armée. Les troupes de l’ONU quant à elles quitter leur base à Tombouctou d’ici fin 2023. Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu une séance d’information ouverte, suivie de consultations privées, sur le plan du SG concernant le transfert des tâches de la MINUSMA. Le Représentant spécial et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, devait s’exprimer par visioconférence, tandis que le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et le Secrétaire général adjoint au soutien opérationnel, Atul Khare, devaient faire un exposé. La résolution 2690 du 30 juin, par laquelle le Conseil de sécurité a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA, a demandé au Secrétaire général de s’engager avec le gouvernement de transition du Mali «pour articuler un plan de transfert des tâches de la MINUSMA, en gardant à l’esprit la contribution éventuelle de l’équipe des Nations unies», le Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et d’autres parties prenantes, notamment en soutien à l’Accord» de paix et de réconciliation de 2015, issu du processus d’Alger.