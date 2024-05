Une délégation médicale de l’Organisation «Médecins du monde», comprenant des ophtalmologues active depuis vendredi dans les camps des réfugiés sahraouis pour une mission médicale de solidarité, a indiqué le Croissant rouge algérien (CRA). Composée de 14 ophtalmologues relevant de l’ONG, la délégation soigne les réfugiés souffrant de maladies oculaires, avec l’aide du CRA.Elena Blanco, membre et représentante de cette ONG, a indiqué que cette mission vient soigner les enfants et les personnes âgées sahraouis, qui vivent dans des conditions très difficiles, en leur fournissant les traitements et les médicaments en sus des interventions chirurgicales, notamment pour la cataracte et le glaucome. La représentante de l’organisation a adressé ses remerciements aux autorités algériennes et au CRA pour leur soutien et les aides qu’ils ont mis à disposition afin de garantir le succès de cette mission. La même intervenante a rappelé les conditions difficiles dans lesquelles vivent les réfugiés sahraouis dans leurs camps, soulignant que «beaucoup de gens ignorent leurs souffrances quotidiennes». Elle a indiqué que l’équipe effectuera 170 interventions chirurgicales et traitera 700 personnes tout au long de son séjour dans les camps. De son côté, le coordinateur général de cette équipe a exprimé la fierté de participer à cette mission et d’être en Algérie, ainsi que sa satisfaction d’apporter un soutien au bénéfice des réfugiés dans les camps sahraouis, en attendant qu’ils obtiennent leur liberté et leur indépendance.