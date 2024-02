Dans le domaine de l'électricité, les ministres ont «adopté la feuille de route», samedi, en vue de «la concrétisation» du projet Désert to Power», porté par la Banque africaine de développement (BAD) pour fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans la bande sahélienne. Initiative de la BAD avec 20 milliards de dollars il a pour ambition de faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde.

Le Niger, sous sanctions régionales depuis le coup d'Etat de juillet, va fournir du gasoil à plusieurs pays voisins afin qu'ils puissent combler leurs besoins énergétiques, indique un communiqué publié à l'issue d'une réunion de leurs ministres de l'Energie samedi à Niamey. A l'issue de leur réunion, les ministres de ces pays ont «adopté et signé un protocole d'accord sur la fourniture» du gasoil par le Niger, au Tchad, Burkina et au Mali, précise le communiqué lu par Ndolenodji Alixe Naïmbaye, la ministre de l'Energie du Tchad. Le texte précise que des «discussions» sont en cours pour la fourniture du Togo en gasoil. La rencontre traduit «la volonté» de ces pays de «raffermir davantage leur coopération» notamment en «matière de besoins énergétiques», assure le communiqué. Le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad sont tous quatre gouvernés par des régimes militaires.

Les trois premiers pays se sont réunis au sein de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) en vue de faire une confédération. Le communiqué de samedi ne donne pas de détails sur ces prochaines transactions, les premières du genre conclues entre le Niger et ces quatre Etats. Le Niger raffine depuis 2011 quelque 20.000 barils par jour, essentiellement du gasoil et de l'essence, à Zinder, dans le centre-est du pays. Début novembre 2023, le Niger a mis en service un oléoduc géant en vue de la première commercialisation de son pétrole brut qui sera acheminé depuis Agadem (sud-est) jusqu'au Bénin voisin. Des investissements de 4 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers (gisement d'Agadem) et 2,3 milliards de dollars pour la construction de l'oléoduc, doivent permettre de porter la production pétrolière du Niger à 110.000 barils par jour, dont 90.000 barils doivent être exportés, selon le gouvernement.

Dans le domaine de l'électricité, les ministres ont également «adopté la feuille de route», samedi, en vue de «la concrétisation» du projet Désert to Power», porté par la Banque africaine de développement (BAD) et qui vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne. «Desert to Power» est une initiative de la BAD de 20 milliards de dollars avec pour ambition de faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde avec 10.000 MW de capacité. Les onze pays bénéficiaires de ce projet sont: le Burkina Faso, l'Ethiopie, l'Erythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.