Décortiquant les 25 ans de règne de Mohamed VI, le journal espagnol «El Independiente» affirme que l'espoir suscité par son arrivée au pouvoir, en juillet 1999, a rapidement laissé place à une forte répression. Dans un article intitulé «Mohamed VI: 25 ans de règne racontés par un journaliste d'investigation marocain», le quotidien espagnol revient, avec le journaliste Hicham Mansouri, sur son accession au trône, marquée d'abord par une volonté de rupture avec la brutalité caractéristique du précédent règne, puis par des années de plomb. En effet, cette «période de modernité» a tourné court, souligne le journal qui relève une recrudescence de la violation des droits et des libertés, la multiplication des procès à l'encontre des journalistes, des militants et de toutes les voix dissidentes jusqu'à étouffer tout contre-pouvoir. «La période 2014-2024 a mis fin à tout espoir», a déclaré au journal espagnol, ce journaliste marocain qui a souffert des mois de prison pour son travail et vit aujourd'hui en exil. «Sa biographie, faite de persécutions et de résistance, témoigne du manque de libertés publiques qui étouffe aujourd'hui ce pays», fait remarquer le quotidien espagnol. Dans son commentaire, le journaliste qualifie cette période de «l'ère des occasions manquées», déplorant «l'emprisonnement des journalistes, de militants et de toutes voix dissidentes sous des accusations fabriquées de toutes pièces (sexe, blanchiment d'argent, viol ou trafic d'êtres humains), le discrédit des médias, ou encore «l'emprisonnement d'innocents comme Nasser Zefzafi (le leader du mouvement rifain arrêté en mai 2017 et condamné à 20 ans de prison) ou les militants de la cause palestinienne».