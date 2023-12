L'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a condamné lundi la répression, par les autorités du Makhzen, de rassemblements et marches dénonçant l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza et appelant à mettre un terme à la normalisation avec l'entité occupante."Suite aux événements sanglants que connaît la bande de Ghaza, notamment les meurtres, le siège, la famine et la destruction perpétrés par l'entité sioniste occupante avec le soutien des Etats-Unis et des puissances coloniales (...), le peuple marocain a organisé une série de rassemblements de solidarité" avec les Palestiniens, a fait savoir l'instance marocaine dans un communiqué.La dernière action de solidarité avec le peuple palestinien était "un cortège de motos organisé dimanche par un groupe de jeunes, brandissant des drapeaux palestiniens, avant que les forces de sécurité ne les encerclent, en violation flagrante de la liberté individuelle", précise la même source.Les forces de sécurité ont commencé, ajoute le communiqué, "à retirer les drapeaux palestiniens de manière hystérique", relevant que "cette intervention barbare a fait trois blessés parmi les jeunes militants solidaires qui ont été transférés à l'hôpital régional de Taourirt".Dans ce contexte, l'instance marocaine a dénoncé "ce comportement barbare des autorités du Makhzen à l'encontre des jeunes" participant à cette initiative pacifique.Elle a également exprimé sa fierté pour "les exploits brillants et héroïques de la résistance (palestinienne) qui a porté un coup dur à l'entité sioniste", réitérant sa solidarité avec la cause palestinienne et sa condamnation de "la complicité internationale et du mutisme du monde face aux crimes sionistes contre Ghaza".A noter que ce n’est pas la première fois que le Makhzen réprime des marches de protestation dénonçant l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et exigeant la nécessité d'annuler tous les accords de normalisation conclus par Rabat avec l'entité sioniste.L'Instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma avait publié précédemment sur sa page Facebook plusieurs vidéos documentant l'intervention violente des forces de sécurité contre des manifestants qui organisaient des marches pacifiques massives dans plusieurs villes marocaines, comme Meknès et Taza, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens.