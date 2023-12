Une journaliste palestinienne est tombée en martyre dans un bombardement de l'armée de sioniste contre le camp de réfugiés d'Al-Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, ont annoncé hier des sources palestiniennes. Il s'agit de Hanin Ali Al-Qatshan. Elle est tombée en martyre avec des membres de sa famille, d'après les mêmes sources citées par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Cette victime porte à 93 le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza le 7 octobre dernier, selon Wafa. Plus de 19.000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, sont tombées en martyrs dans l'agression sioniste à Ghaza. Quatre Palestiniens dont deux adolescents ont été tués également hier lors d'un raid sioniste dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé palestinien. Agés de 17 à 24 ans, ils ont été tués par balles, dans la tête ou la poitrine, par l'armée sioniste en grand renfort qui a ouvert le feu contre eux dans le camp d'Al Faraa, près de Tubas. Par ailleurs, des dizaines de colons juifs ont pris d'assaut hier, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, a rapporté Wafa. Les colons sionistes se sont introduits dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins, ont mené des marches provocatrices dans ses esplanades et effectué des rituels talmudiques, précise Wafa. Les forces d'occupation ont également renforcé leur dispositif militaire aux portes de la vielle ville et de la mosquée Al-Aqsa. Ces mesures interviennent au moment où des colons ont appelé à accroître les incursions dans la mosquée sainte. L'invasion et les profanations de la Mosquée d'Al-Aqsa par des extrémistes sionistes sont devenues récurrentes. En 2022, elle a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelque 48.000 colons sionistes, selon le ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses.